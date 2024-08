JERGS 2024: Escolas representam o município em etapa de Santa Cruz do Sul

Os Jogos Escolares do Rio Grande do Sul (JERGS) estão de volta com força total! As disputas já começaram na região da 24ª Coordenadoria de Educação, com o primeiro dia de competição reunindo escolas estaduais e municipais da região em provas de atletismo.



Representando o município de Cachoeira do Sul, as escolas Rio Jacuí, Diva Costa Fachin, Borges de Medeiros, João Neves da Fontoura e Ciep Virgilino Jayme Zinn estão participando ativamente das competições. Os jovens atletas dessas instituições têm mostrado grande empenho e talento, destacando-se nas provas.



Estão programadas para as próximas semanas diversas provas em outras modalidades esportivas, mantendo o espírito competitivo e o incentivo ao esporte entre os jovens. A competição, que teve início em 2023 com as etapas municipais, avança neste ano com as fases de coordenadoria, regional e estadual. Atualmente, a etapa da CRE do JERGS está em andamento na UNISC, em Santa Cruz do Sul, onde os atletas das escolas participantes estão representando suas instituições com dedicação e excelência.

Representantes do Instituto Estadual de Educação João Neves da Fontoura

Representantes da Escola Estadual Borges de Medeiros.

Representantes do Colégio Estadual Diva Costa Fachin.

Representantes da Escola Estadual de Ensino Fundamental Rio Jacuí.