Lula Ignora Censura de Moraes e Antecipadamente Direciona Seguidores para Outras Redes Sociais

Enquanto o STF avança na censura ao X, presidente Lula antecipa possível bloqueio e sinaliza apoio às medidas de restrição

Por: Francis Soares



Em meio a uma crescente tensão entre o Supremo Tribunal Federal (STF) e a plataforma de mídia social X, anteriormente conhecida como Twitter, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tomou uma atitude que chama a atenção pela sua clareza estratégica. Antecipando o que parece ser um bloqueio iminente do X no Brasil, Lula usou a própria plataforma para direcionar seus seguidores para outras redes sociais, em uma manobra que levanta questões sobre sua posição em relação à censura imposta pelo ministro Alexandre de Moraes.



Nos últimos meses, o ministro Alexandre de Moraes tem intensificado suas ações de censura contra o X, alegando a necessidade de proteger a democracia. As medidas, no entanto, foram recebidas com fortes críticas, especialmente pela recusa da plataforma em seguir ordens judiciais consideradas ilegais e que envolvem a censura de opositores políticos do governo. Entre os alvos dessas ordens estão um senador eleito e uma jovem de 16 anos, além de outros críticos ao governo.



Lula, ao que parece, não apenas está ciente dessas movimentações, mas também se mostra preparado para o impacto que elas podem ter sobre sua comunicação direta com os eleitores. Em uma postagem recente no X, ele indicou claramente quais são suas outras contas de redes sociais, sugerindo aos seus seguidores que migrem para essas plataformas. A mensagem foi vista por muitos como uma forma de Lula sinalizar sua concordância com a possível censura do X, ao mesmo tempo em que se posiciona estrategicamente para manter sua presença digital intacta.



Essa postura levanta questionamentos sobre o compromisso do presidente com a liberdade de expressão e o direito à informação. Ao invés de se opor às ações de censura, Lula parece estar se ajustando a elas, o que pode ser interpretado como um apoio tácito à ditadura digital imposta por Moraes. Em um país onde a liberdade de expressão é protegida pela Constituição de 1988, a indiferença ou até o apoio velado do chefe de Estado a tais medidas restritivas pode ser visto como um sinal preocupante para o futuro da democracia no Brasil.



Enquanto isso, o X enfrenta a possibilidade de ser banido no nível de IP no Brasil, uma medida extrema que bloquearia o acesso à plataforma em todo o território nacional. A decisão de Alexandre de Moraes de perseguir a censura em um nível tão profundo levanta dúvidas sobre os limites do poder judicial e o equilíbrio entre as instituições democráticas.



À medida que essa situação se desenrola, fica claro que o futuro da liberdade de expressão no Brasil está em jogo. A postura de Lula, em vez de oferecer resistência à censura, sugere uma aceitação preocupante das ações de Moraes, deixando o país em um terreno cada vez mais incerto em relação ao respeito pelos direitos fundamentais dos cidadãos.