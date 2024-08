Termina nesta sexta o prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda em 399 cidades gaúchas

Termina nesta sexta-feira (30) o prazo para os contribuintes dos 399 municípios gaúchos atingidos pelas enchentes acertarem as contas com o leão. A medida faz parte do pacote de ações que beneficiaram o Rio Grande do Sul após as cheias históricas ocorridas em maio de 2024. Em relação ao Imposto de Renda, além da ampliação do prazo, todos os contribuintes foram priorizados nos lotes de restituição.



Até quarta-feira (28), 95% das declarações esperadas no Rio Grande do Sul já tinham sido transmitidas, o que corresponde a 2.867.507 declarações. Entretanto, na capital gaúcha a entrega está mais lenta: 12% das declarações esperadas em Porto Alegre ainda não foram transmitidas.



No site da Receita Federal, é possível acompanhar a entrega das declarações com atualização diária dos dados por município.



Atenção ao prazo



O prazo final para entrega é dia 30/08 (sexta-feira) e não no dia 31/08.

A recomendação é utilizar a declaração pré-preenchida, principalmente para evitar erros de digitação causados pela pressa.



A responsabilidade pelas informações, ainda que utilizando a pré-preenchida, é do contribuinte, que deve conferir as informações apresentadas e, se for o caso, corrigi-las, mas o processo de conferência em muitos casos é bem rápido.