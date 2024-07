Polimata já recolheu mais de 500 cargas de entulho

A empresa Polimata, contratada pela Prefeitura de Cachoeira do Sul para fazer a remoção dos resíduos gerados após a enchente, já recolheu mais de 500 cargas de entulho originado pela enchente. Desde o dia 4 de junho, a empresa está responsável por serviços como: limpezas manuais e mecanizadas em locais diversos, mutirões de limpeza, limpeza de córregos, sangas e espaços públicos, remoção de resíduos, capina de meio-fio, sarjetas e bocas de lobo pluviais.



O valor do contrato é de R$ 342.638,40 e custeará 208 horas de trabalho, incluindo maquinário e mão de obra. A previsão é que, nos próximos dias, a prestadora do serviço cumpra as suas horas de contrato. O pagamento está sendo feito com recursos federais conquistados pela Defesa Civil para o restabelecimento da cidade e coordenado pela Secretaria de Meio Ambiente.



Além do recolhimento dos entulhos, a Polimata está fazendo um importante trabalho de limpeza de sangas. Entre as que a equipe já passou estão a que passa nos fundos do Zoológico Municipal e a que passa nos fundos do Caiçara Piscina Tênis Clube, no Bairro Rio Branco. O trabalho consiste em retirar destes pontos a grande quantidade de material que ficou depositado após a enchente, principalmente galhos e lixo. A limpeza é uma forma de permitir maior vazão da água nas próximas chuvas.



Locais em que a Polimata já esteve:

Bairro Cristo Rei

Bairro Carvalho

Bairro Fátima

Rua Conde de Porto Alegre

Bairro Mauá

Bairro Marques Ribeiro

Bairro Augusta

Bairro Barcelos

Avenida Paul Harris

Distrito de Ferreira











Fonte: Secretaria de Meio Ambiente