PolíticaPesquisa Ipec: 35% dos entrevistados avaliam o governo Lula como ótimo ou bom e 34% acham ruim ou péssimo

A avaliação positiva do governo do presidente Lula caiu de 37%, em julho, para 35%, segundo pesquisa Ipec divulgada nesta quinta-feira (12). Já quem classifica a gestão do petista como ruim ou péssima aumentou de 31% para 34%.



O índice de brasileiros que acham o governo regular oscilou de 31% para 28%. Novamente, somam 2% os que não sabem ou preferem não opinar. O levantamento foi realizado entre os dias 5 e 9 de setembro e entrevistou 2 mil brasileiros com 16 anos ou mais. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.



Segundo o Ipec, a pesquisa mostra que a avaliação ótima/boa da gestão do presidente Lula é mais acentuada entre quem declara ter votado nele em 2022 (67%); quem tem renda familiar de até 1 salário mínimo (50%);

os menos escolarizados (48%) e moradores da região Nordeste (47%).



Já a avaliação ruim/péssima é mais expressiva entre quem declara ter votado em Jair Bolsonaro na eleição de 2022 (66%); brasileiros com renda mensal familiar superior a 5 salário mínimos (52%); moradores da região Sul (43%);

quem tem o ensino superior (42%); os evangélicos (42%) e quem se autodeclara branco (41%).



Aprovação



A pesquisa também perguntou aos eleitores se aprovam ou desaprovam a forma como Lula está governando. 49% dos entrevistados responderam que aprovam. Já 45% desaprovam. Esses índices eram de 50% e 44% em julho, respectivamente. A parcela que não sabe ou não respondeu se manteve em 6%.













