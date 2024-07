Em preparação para a 24ª Fenarroz, a Feira da Reconstrução do Agro, que ocorrerá de 06 a 11 de agosto no Parque da Fenarroz, em Cachoeira do Sul, o Memorial Nacional do Arroz está organizando uma oficina especial para a manutenção do seu acervo. Esta iniciativa faz parte de uma série de eventos e atividades que destacam a importância histórica e cultural da lavoura do arroz. A programação é organizada pela Associação Cachoeirense de Amigos da Cultura (Amicus) e busca engajar a comunidade e os visitantes em uma celebração do patrimônio agrícola da região.

A oficina de manutenção do acervo do Memorial Nacional do Arroz será realizada nos dias 15 e 16 de julho, das 14h às 17h, no próprio Memorial. O curso será ministrado por Antônio Sarasá, um especialista na área, e conta com o patrocínio de Lúcia Wilhelm Veras de Miranda. Segundo Darieli de Barros Gonçalves, Presidente da Amicus, “O objetivo é preparar o acervo para a Fenarroz, garantindo que esteja em excelentes condições para a visitação, além de formar voluntários que possam contribuir para a manutenção contínua do acervo.”

A oficina é uma oportunidade única para os participantes aprenderem técnicas de conservação de patrimônio, além de contribuírem diretamente para a preservação da história local. Estão disponíveis 15 vagas para participar ativamente da oficina, das quais 10 já foram preenchidas, mostrando o grande interesse da comunidade em participar dessa ação. Além disso, aqueles que desejarem assistir à oficina sem participar diretamente também são bem-vindos.

Informações da Oficina:

Datas: 15 e 16 de julho

Horário: 14h às 17h

Local: Memorial Nacional do Arroz, Parque da Fenarroz, Cachoeira do Sul

Ministrante: Antônio Sarasá

Patrocínio: Lúcia Wilhelm Veras de Miranda

Vagas: 15 (10 já preenchidas)

Inscrições e Informações: 51 99797 0904

Para mais informações sobre a oficina e inscrições, os interessados podem entrar em contato diretamente com a organização da Amicus.

Sobre a Fenarroz:

A Fenarroz é um dos principais eventos agrícolas da região, atraindo visitantes de diversas localidades para celebrar a importância do arroz na economia e cultura locais. Durante todo o período da Fenarroz, o Memorial Nacional do Arroz estará aberto para visitação, proporcionando aos visitantes a oportunidade de explorar seu acervo e aprender mais sobre a trajetória do arroz na região.