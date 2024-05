Prefeitura abrirá cadastro do Saque Calamidade para quem tem FGTS

A Prefeitura de Cachoeira do Sul, através da Secretaria Municipal de Inclusão Social (SMIS) abre prazo entre a segunda a sexta-feira da próxima semana (20 a 24 de maio), das 7h às 13h, junto na sala do Empreendedor da Smic, para o cadastro para os cachoeirenses que desejam receber o Saque Calamidade. Esse auxílio permite ao trabalhador sacar até R$ 6.220,00 do FGTS, limitado ao saldo disponível, por motivo de necessidade pessoal, urgente e grave em caso de desastre natural que tenha atingido sua residência, após declaração oficial da Defesa Civil.



O coordenador do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família, Gabriel Lobato, ressalta que o cadastramento dos trabalhadores deve ser feito apenas por pessoas de fato atingidas pela enchente e que tenham tido algum estrago no seu imóvel. “Ele não é válido para pessoas afetadas. Toda a população cachoeirense de alguma forma foi afetada. Ele é para quem foi diretamente atingido”, explica.



A SMIS trabalhará desta vez com dois públicos: o que foi atingido e está reconhecidamente em área que enchente e outro público em que a enchente chegou pela primeira vez em sua residência. Neste caso, a Defesa Civil terá que avaliar os danos.



A expectativa é que a lista com endereços aprovados e os já avaliados seja enviado para Caixa até os últimos dias de maio. O banco solicita dois dias para liberar o recurso. “Acreditamos que os trabalhadores aptos poderão sacar o benefício ainda na primeira semana de junho”, destaca Gabriel.





COMO SOLICITAR– Para solicitar o saque após aprovado é preciso ter o App FGTS. Depois, basta clicar em “Solicitar seu saque 100% digital” ou no menu inferior “Saques” e selecionar “Solicitar saque”: Clicar em “Calamidade pública” — Informar o nome do município e selecionar na lista – Selecionar o tipo do comprovante de endereço e digitar o CEP e número da residência. Quando o trabalhador se cadastrar, ele receberá um passo a passo de como usar o app. O atendimento é apenas pelo aplicativo. Não há atendimento presencial para este benefício.







Importante



O saque pode ser liberado para cada evento caracterizado como desastre natural, respeitado o intervalo mínimo de 12 meses entre um saque e outro. Em caso de calamidade pública, se nosso novo decreto for reconhecido, a regra deixa de existir.







Cadastramento:



– Rua 15 de Novembro, 334 (junto a SMIC)



– Quando: de segunda a sexta-feira da próxima semana (20 a 24 de maio), das 7h às 13h



– Documentos: documento de identificação e comprovante de residência



















Texto e foto: Patricia Miranda