Prefeitura recebe novo ônibus escolar com acessibilidade

A Prefeitura de Cachoeira do Sul, através da Secretaria Municipal de Educação, recebeu um segundo ônibus para transporte escolar nesta semana. A entrega foi realizada na manhã desta quinta-feira (15), em frente ao Paço Municipal.



O ônibus de 22 lugares, adaptado para cadeirantes, foi adquirido por 401 mil reais pelo MEC/FNDE, com emenda parlamentar de 189 mil reais do Deputado Marcelo Brum (2020), complementação de 210 mil reais do FNDE e contrapartida de 2 mil do município.



O veículo recebido será utilizado no transporte de alunos PCD na sede ou na zona rural.