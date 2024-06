Prefeitura seguirá regularizando cadastro para Auxilio Reconstrução até 5 de julho

A Prefeitura de Cachoeira do Sul seguirá até o próximo dia 5 de julho fazendo a regularização de dados de famílias atingidas pela enchente para cadastro no Programa Auxílio Reconstrução. O Governo Federal havia anunciado a finalização dos cadastros nesta terça-feira, mas no final da noite emitiu comunicado que as prefeituras do Rio Grande do Sul terão prazo até 12 de julho para fazer o cadastro junto ao sistema.

Desta forma, a Prefeitura de Cachoeira definiu a data de 5 de julho como limite para regularização de dados para que a equipe tenha mais uma semana de prazo para cadastrar todos no programa. As famílias que ficaram desabrigadas (em abrigos) ou desalojadas (em casa de familiares) e que ainda não regularizaram seu cadastro devem ir na Defesa Civil levando o comprovante de residência (para comprovar que reside em área afetada) e CPF de todos os moradores da casa. Além disso, é preciso assinar a autodeclaração de atingido pela enchente. Até este dia, alguma família que tenha perdido o prazo de cadastramento também pode procurar a Defesa Civil para avaliação da situação.

AUXÍLIO RECONSTRUÇÃO – O programa beneficia com uma parcela única de R$ 5,1 mil para cada família residente em área efetivamente atingida pelas enchentes. O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), responsável pela gestão do programa, destaca que as análises das famílias já cadastradas e com direito ao benefício e, consequentemente, os pagamentos do Auxílio vão continuar após o dia 12 de julho até a finalização de todos os processos. Até o final da noite desta terça-feira, a Prefeitura de Cachoeira do Sul tinha cadastrado 1.242 pessoas no Auxílio Reconstrução.

Anote aí

Regularização de dados do Auxílio Reconstrução

Local: Defesa Civil (junto ao prédio da Secretaria de Obras)

Prazo: até 5 de julho

Horário: das 8h30min às 11h30min e das 13h30min às 17h30min

Documentos: comprovante de residência e CPF de todos os moradores da casa

Atenção

Para o Auxílio Reconstrução, a Prefeitura cadastra os dados das famílias na página do programa e, após análise do sistema, o responsável familiar precisa confirmar as informações no mesmo site. Na sequência, a Caixa Econômica Federal realiza o depósito em conta.