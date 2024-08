Publicada classificação preliminar para mais uma seletiva da Saúde

Foi publicada nesta sexta-feira (30/08) junto ao Diário Oficial Eletrônico do Município (https://www.cachoeiradosul.rs.gov.br/portal/diario-oficial/ver/616) a classificação preliminar dos candidatos ao processo seletivo aberto para contratação emergencial temporária de profissionais para a Secretaria Municipal da Saúde. As informações foram divulgadas pela Secretaria Municipal da Administração, pasta que também está disponibilizando a lista em seus quadros de avisos. Passadas as etapas de acolhimento e julgamento dos possíveis recursos (entre 2 e 6 de setembro), a publicação da classificação final deve ocorrer no dia 10 de setembro.



O processo seletivo (Edital nº 34/2024) prevê nove vagas, sendo seis para o cargo de psicólogo e três para assistente social, todos para jornada de 20 horas semanais. Todas as informações sobre o processo seletivo estão disponíveis no Diário Oficial Eletrônico do Município:https://www.cachoeiradosul.rs.gov.br/portal/diario-oficial. O prazo para contratação temporária será de seis meses, podendo ser renovado por mais seis meses em caso de perdurar a excepcionalidade que gerou a contratação.