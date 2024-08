Símbolo de resiliência na enchente, cavalo Caramelo participará do desfile dos grandes campeões da Expointer

Símbolo de resiliência na enchente que assolou o Estado em maio, o cavalo Caramelo está confirmado para participar do desfile dos grandes campeões da 47ª Expointer.

De acordo com informação recebida de forma exclusiva pela coluna, o “grande campeão dos sobreviventes” chega ao parque nesta sexta-feira (30) pela manhã. A cerimônia está marcada para se iniciar às 10h.

Durante o evento, o equino será conduzido por fiscais estaduais agropecuários.

A iniciativa só foi possível graças a três fiscais estaduais agropecuários que foram até o Hospital Veterinário da Ulbra, em Canoas, para avaliar as condições de saúde do equino. Na ocasião, também foi verificado se o animal cumpria todos os requisitos sanitários para ingressar no parque Assis Brasil, em Esteio — como foi feito com todos os demais que estão participando da feira neste ano.

O animal virou símbolo de resiliência na enchente em maio após esperar dias no bairro Mathias Velho, em Canoas, em cima de um telhado, até ser resgatado.











gzh