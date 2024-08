Retomadas as operações da ESF Barcelos e o serviço de odontologia na sede da SMS

A equipe de manutenção da Secretaria Municipal da Saúde conseguiu restabelecer a estrutura elétrica da ESF Barcelos e do setor de Odontologia que funciona junto ao Hospital da Liga, os quais voltam à rotina de atendimentos nesta quinta-feira (29/08). Os serviços estavam suspensos desde a emergência hidráulica ocorrida no prédio, na madrugada da última terça-feira.



A Regulação do SUS já havia reiniciado o atendimento externo nesta quarta-feira, habitualmente das 7h30min às 11h30min, e o DVS está concentrado nas salas 5 e 6 do segundo pavimento da sede. A previsão é de que os departamentos situados no terceiro andar, como Financeiro e Administrativo possam ter suas atividades retomadas na íntegra ao decorrer do dia.