Reforma do telhado das Secretarias Municipais é iniciada após fortes chuvas.

A reforma do telhado do prédio que abriga as secretarias da Fazenda, Administração e Educação começou no último sábado (27). Devido às fortes chuvas recentes, o edifício apresentou problemas estruturais, tornando-se necessária uma intervenção urgente. A licitação para a reforma foi vencida pela empresa Hansen Construções e Incorporações, de Novo Hamburgo, pelo valor total de R$ 116.900,06. Estima-se que a obra dure em torno de 60 dias, com a possibilidade de ser concluída antes do prazo.

Após a finalização da reforma do telhado, o prédio passará por melhorias internas, incluindo pintura e ajustes na parte elétrica da Secretaria da Educação. Essas intervenções visam garantir melhores condições de trabalho para os servidores e um atendimento mais eficiente para a população.

Fonte: Secretaria da Fazenda / Sec. Alana Rauber