Segunda Edição do Seminário de Turismo Rural e Desenvolvimento Regional acontece na Fenarroz

A Prefeitura de Cachoeira do Sul, através da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (SMTEL), e a UERGS promovem, no dia 10 de agosto, a partir das 9h, durante a programação do Espaço Agrotec da 24ª Fenarroz (no Ginásio), a segunda edição do Seminário de Turismo Rural e Desenvolvimento Regional.



O evento visa promover o desenvolvimento sustentável e a valorização dos recursos naturais e culturais da região e reunirá especialistas, empreendedores e entusiastas do turismo rural para compartilhar conhecimentos, experiências e estratégias, a fim de impulsionar o setor, contando com palestras, workshops e atividades práticas.



As inscrições devem ser realizadas pelo link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSekIsTOmVOEBDmgNz-Fw0U5qty18j04Gv6uth0T5gZICK_qLA/viewform



Programação



9h – ACOLHIMENTO



9h30 às 10h – MESA DE ABERTURA: Prefeitura Municipal de Cachoeira do Sul, Câmara Municipal de Vereadores, Conselho Municipal de Turismo e UERGS.



10h às 12h – Apresentação dos cases:



1- RECANTO AROMAS DO MONTE – Monte Alverne – Santa Cruz do Sul – RS

Cenário com Natureza exuberante, perfeito para realizar o seu ensaio fotográfico, curtir um piquenique com a família, fazer trilhas em meio a mata e apreciar belas cachoeiras. Além disso, é possível desfrutar de um belo campo de lavanda, onde a alma encontra seu refúgio perfumado. Nossa inspiração pelas plantas bioativas vai além… As flores e folhas são usadas para extrair o mais puro aroma em forma de óleo essencial e hidrolato. A destilação é feita por arraste à vapor, em dois períodos do ano, sendo possível acompanhar o processo. Hum! E para finalizar, a tarde é possível degustar um delicioso café na colônia, preparado pela mutter Érica e suas filhas. Nele, podemos apreciar o sabor da comida típica alemã, com um toque de lavanda e alecrim.



Apresentação: Márcia Andréa Siebeneichler Dreissig, Laura Sabina Siebeneichler Raths e Cristiane Enia Siebeneichler



2- SÍTIO PITANGUS – HOSPEDAGEM RURAL – Novo Cabrais – RS

Primeiro empreendimento de hospedagem rural em Novo Cabrais, localizado na BR-153. O Sítio é rodeado por árvores frutíferas e ornamentais, com amplo espaço para caminhadas e descanso ao ar livre. Além de hóspedes, a casa recebe fotógrafos para ensaios, ações de escolas municipais e organizações sociais. Um espaço confortável e aconchegante para se reconectar com a natureza. Apresentação: Marina Zuchetto



3- TRILHA ECOLÓGICA DAS FIGUEIRAS – Novo Cabrais – RS

Mais que uma construção de madeira afastada das cidades, aqui temos um lote de terra onde sonhos foram semeados e estão germinando e crescendo, regados de carinho, paciência e amor. O intuito desse projeto é despertar os melhores sentimentos, criar as melhores lembranças para você, sua família e seus amigos. Além, claro, de resgatar o respeito e a conexão com a natureza, tão sagrada, primitiva e ancestral. Aqui você encontrará lazer, trilha, morangos tratados com doses homeopáticas (visando o respeito cuidado com a sua saúde), histórias antigas e relatos cotidianos da vida na roça, além do calor da lenha no fogão e do cheirinho de pão caseiro na chapa. E muito mais!

Apresentação: Marceli Müller Menezes



A programação da 24ª Fenarroz está disponível no link: https://www.fenarroz.com.br/conteudos/programacao