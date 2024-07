Saque calamidade liberado! Saiba como sacar!

O saque FGTS está liberado para todos trabalhadores residentes no municipio de Cachoeira do Sul, que tenham conta vinculada do FGTS.



Para receber o benefício, o trabalhador deve possuir dinheiro na conta. O valor máximo para retirada é de R$6.220 por conta vinculada, limitado ao saldo disponível.



O pedido pode ser realizado pelo Aplicativo FGTS, opção Saques, no celular, sem a necessidade de comparecer a uma agência. O prazo máximo parar retirar o valor é 29/08/2024.

Passo a passo:



1.Acesse o aplicativo FGTS e vá em Meus Saques;

2.Clique em Outras Situações de Saques;

3.Selecione Calamidade Pública;

4.Informe o município de residência e clique Continuar;

5.Escolha a forma de receber o FGTS (crédito em conta bancária ou saque presencial);

6.Anexe os documentos requeridos;

7.Confirme a solicitação;

8.A Caixa vai analisar o pedido e, caso esteja tudo certo, o valor será creditado em sua conta.