Assassino é condenado a 220 anos de prisão por ataque a creche que deixou quatro crianças mortas

O homem que atacou uma creche em Blumenau, em Santa Catarina, foi condenado nesta quinta-feira (29) a 220 anos de prisão. Ele recebeu pena por quatro homicídios qualificados e cinco tentativas de homicídio qualificado.



O Tribunal do Júri aceitou todas as qualificadoras pedidas pelo Ministério Público: motivo torpe, meio cruel, uso de recurso que dificultou a defesa das vítimas e crime contra menores de 14 anos.



O crime aconteceu em abril de 2023, quando o homem invadiu uma escola infantil e feriu as vítimas com uma machadinha. Quatro crianças morreram e cinco ficaram feridas.



O julgamento começou por volta das 8h30min no Fórum Central da Comarca de Blumenau e teve cerca de 10 horas de duração.



Foram ouvidas testemunhas, incluindo a mãe de uma das vítimas, e o réu foi interrogado. Acusação e defesa tiveram momento de manifestações e debates. A juíza leu a sentença por volta das 18h45min.



Relembre o caso



Na manhã de 5 de abril de 2023, um homem de 25 anos invadiu a escola infantil Cantinho do Bom Pastor, em Blumenau, e feriu as vítimas com uma machadinha.



O homem teria pulado o muro da creche e atingido as crianças que estavam no parquinho da instituição.



O homem se entregou à polícia e foi preso.



As vítimas foram identificadas como:



Bernardo Cunha Machado, cinco anos

Bernardo Pabst da Cunha, quatro anos

Larissa Maia Toldo, sete anos

Enzo Marchesin Barbosa, quatro anos