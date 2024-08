Alan Patrick e Borré treinam e dão sinais de que podem voltar ao time do Inter contra o Cruzeiro

Alan Patrick e Rafael Borré foram as grandes novidades do treino de ontem à tarde, o primeiro da semana, sob o gramado do Beira-Rio. Os dois jogadores, que estão em fase final de recuperação de lesão, participaram dos treinos físicos, comandados por Paulo Paixão, e da movimentação com o resto do grupo. A tendência é que ambos fiquem à disposição de Roger Machado para a partida contra o Cruzeiro, neste domingo.



Alan Patrick é o que mais preocupa. Ele sofreu um estiramento ligamento colateral medial do joelho esquerdo há menos de um mês. Na época, a previsão de volta era de dois meses. Ontem, ele treinou usando uma proteção no joelho lesionado. De qualquer forma, a esperança de que volte ao time no jogo contra o Cruzeiro, neste domingo, ou no próximo, que também é contra o Cruzeiro, mas no Mineirão − é uma das partidas adiadas por causa das enchentes de maio.



Outra novidade do time pode ser Vitão, que voltou a treinar com o grupo na semana passada, mas ficou de fora do jogo contra o Atlético-GO. A tendência é que retome a sua posição de titular no final de semana.











CP