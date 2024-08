Leite anuncia mais de R$ 107 milhões para ajudar municípios na reconstrução de estradas rurais

Nesta quinta-feira, 29, na 47ª Expointer, em Esteio, na Assembleia Geral de prefeitos e prefeitas, evento organizado pela Famurs(Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul), o governador Eduardo Leite anunciou a disponibilização de mais de R$ 107,7 milhões em horas-máquina para ajudar as cidades gaúchas na reconstrução das estradas e vias rurais.



Segundo Leite, o recurso já está disponível, mas ainda faltam alguns detalhes a definir junto com a Famurs. De acordo com ele, o estado tem 300 municípios em situação de emergência. E, o recurso será empregado em maquinários e materiais, como cascalho e brita, para fazer a recuperação das vias mais afetadas, incluindo a limpeza de estradas vicinais.