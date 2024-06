Talita Hartmann, de São Vicente do Sul, é a nova Miss Rio Grande do Sul Grand e representará o RS na final de Miss Brasil

Talita Hartmann, 27 anos, é a nova Miss Rio Grande do Sul Grand 2024. Ela é natural de São Vicente do Sul. A coroação, realizada em cerimônia social na noite de segunda-feira (24), em Canoas, concede à jovem o direito de representar o Estado na final do Miss Brasil Nova Era, que será em agosto, em São Paulo.



Neste ano, o concurso não ocorreu da forma tradicional, com desfiles e provas. A escolha se deu por aclamação, considerando as ações realizadas pelas 37 candidatas diante da situação de calamidade pública do RS. Em entrevista, a Talita contou que esteve na linha de frente como voluntária e auxiliou cidades da Região Metropolitana durante as enchentes de maio. O trabalho foi registrado nas suas redes sociais.



Talita disse que pretende usar de sua visibilidade para realizar ações pelo povo gaúcho:

Mais do que nunca devemos coroar a solidariedade. Represento a beleza do amor ao próximo, é muito mais que a beleza física. Espero que a coroa da solidariedade siga brilhando entre nós. É hora de mostrar a essência gaúcha, de pessoas que precisam de voz neste momento.

Trajetória e próximos passos



Com 27 anos e 1,88m de altura, a miss atua como modelo internacional há 12 anos e coleciona trabalhos em mais de 10 países. A jovem, que viveu sua infância em São Vicente do Sul com a família, foi descoberta aos 14 anos como modelo.



O objetivo agora é conquistar a coroa de Miss Brasil Nova Era em concurso que ocorre em agosto deste ano, na cidade de São Paulo (SP). Ela conta que a preparação já começou: